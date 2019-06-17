Неймар уже договаривается с "Барселоной" о возвращении

Возвращение нападающего "ПСЖ" Неймара в "Барселону" идет полным ходом, утверждает Globo Esporte.По данным источника, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу лично отвечает за переговоры с отцом бразильца и оба будут готовы отложить в сторону свои разногласия, чтобы Неймар снова стал игроком "Барселоны".Каталонский клуб готов заплатить за Неймара 100 миллионов евро, а также включить в сделку Самуэля Умтити, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле.