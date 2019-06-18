"Барселона" предложит за Неймара 100 миллионов евро и своего игрока

"Барселона" не отказалась от идеи вернуть нападающего Неймара.

Как сообщает Globo Esporte, каталонский клуб готов предложить "ПСЖ" за бразильца 100 миллионов евро, а также как минимум одного из трех своих игроков: Усмана Дембеле, Ивана Ракитича или Самюэля Юмтити.

В "Барселоне" рассчитывают, что предложение заинтересует парижан, поскольку президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи на днях жестко высказался по поводу звезд, которые не хотят выкладываться по максимуму за свой клуб. Неймар же ранее задумывался о возвращении в Испанию. Он был приобретен парижанами у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

"СЭ"
Теги: Барселона Неймар Ла Лига
Сегодня, 20:33
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