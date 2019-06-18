Неймар сообщил президенту "ПСЖ", что хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что недоволен своим пребыванием в клубе и намерен покинуть клуб.

Ранее Аль-Хелаифи подверг критике звезд клуба, отметив, что им нужно более серьезно относиться к делу.

"Я больше не хочу здесь играть. Мне не стоило покидать "Барселону". Хочу вернуться домой", - цитирует Неймара Mundo Deportivo.
Теги: Неймар ПСЖ Барселона
Сегодня, 11:06
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