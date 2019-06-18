Неймар сообщил президенту "ПСЖ", что хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи, что недоволен своим пребыванием в клубе и намерен покинуть клуб.Ранее Аль-Хелаифи подверг критике звезд клуба, отметив, что им нужно более серьезно относиться к делу."Я больше не хочу здесь играть. Мне не стоило покидать "Барселону". Хочу вернуться домой", - цитирует Неймара Mundo Deportivo.