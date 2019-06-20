"Милан" хочет купить игроков "Реала"

Руководство итальянского "Милана" рассматривает кандидатуры игроков мадридского "Реала".По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители миланского клуба встретятся с директором «сливочных» Хосе Анхелем Санчесом сегодня, 20 июня.Ожидается, что клубы обсудят возможные трансферы игроков "Реала" в "Милан".Так, Зинедин Зидан имеет свой список игроков, которых он не видит в мадридской команде. Это Кейлор Навас, Иско, Гарет Бейл, Даниель Сьос, Хамес Родригес, Матео Ковачич, Борха Майораль, Тео Эрнандес и Рауль де Томас.