Соперник разбил футболисту лицо и расплакался

??DESCANSO en RIAZOR.



Berganti?os dio el susto tras un duro golpe de Pedraza. Tuvo que ser sustituido pero est? consciente.



Depor 1-0 Mallorca #PlayOffLaLiga123 pic.twitter.com/ZxMzlOGB6l — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 20, 2019

Во время стыкового матча "Депортиво" - "Мальорка" случился страшный инцидент.Встреча проходила в рамках борьбы за право играть в Примере.На 40-й минуте хавбек гостей Марк Педраса нанес сильную травму игроку соперников. Футболист попал бутсой в лицо полузащитнику хозяев — Алексу Бергантиньосу.Педраса, заметив кровь на лице футболиста, начал сигнализировать о необходимости оказания медицинской помощи.Рефери приостановил матч не сразу.В итоге, после инцидента Педраса был удален, а Бергантиньос — доставлен в больницу.Сообщается, что хавбек гостей покидал поле в слезах.Согласно заявлениям "Депортиво", травмированному игроку ничто не угрожает. Однако вероятность операции на лице не исключается.Сама игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.