"Милан" хочет арендовать Себальоса у "Реала"

"Милан" активно пытается заполучить центрального полузащитника мадридского "Реала" Даниеля Сьоса.

Итальянский клуб хочет арендовать 22-летнего испанца на два года, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации издания, на этой неделе представители "Милана" провели встречу с руководством "Реала". Стороны обсудили возможный переход пяти игроков мадридцев, но россонери особенно привлекает универсальность Сьоса.

"Чемпионат.сом"
Теги: Милан Серия А Себальос Реал Ла Лига
Сегодня, 15:43
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