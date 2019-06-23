"Милан" хочет арендовать Себальоса у "Реала"

"Милан" активно пытается заполучить центрального полузащитника мадридского "Реала" Даниеля Сьоса.Итальянский клуб хочет арендовать 22-летнего испанца на два года, сообщает La Gazetta dello Sport.По информации издания, на этой неделе представители "Милана" провели встречу с руководством "Реала". Стороны обсудили возможный переход пяти игроков мадридцев, но россонери особенно привлекает универсальность Сьоса.