У президента "Атлетико" есть доказательство переговоров Гризманна с "Барселоной" 9 марта

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо рассказал о переходе Антуана Гризманна в "Барселону", сообщает Football Espana.В "Атлетико" считают, что "Барселона" согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты (9 марта), и поэтому настаивают, что должны получить €200 млн, а не 120, которые они получили от агента футболиста в качестве отступных за расторжение контракта."Атлетико" выступил с таким заявлением, потому что у нас есть доказательства. Мы проведем разбирательства и потребуем сумму, которую считаем необходимой", – сказал Сересо.