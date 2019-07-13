Переход Хамеса в "Наполи" может не состояться

Переход полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса в "Наполи" может сорваться из-за финансового аспекта, передает Sky Sport Italia.В итальянском клубе не готовы платить ту цену за трансфер хавбека, которую просит мадридская команда. Об этом рассказал президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис."Мы готовы пойти на жертвы, чтобы заключить сделку, но "Реал" должен сделать больше. Мы хотим его купить, но не спешим. Не потеряли надежду на заключение сделки, но Мадрид должен учитывать, что его лучше продать, или отдайте в аренду, вместо того, чтобы он был несчастлив в клубе", — заявил президент.