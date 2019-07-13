"Барселона" стала самым расточительным клубом Европы

"Барселона" за последние пять лет потратила больше денег на трансферы, чем остальные европейские клубы, сообщает Voetbal International.Клуб потратил в общей сложности €1,08 млрд.Антуан Гризманн стал уже пятым игроком "Барселоны" с 2014 года, за которого заплатили больше €60 млн. Эти летом с учетом Гризманна каталонцы потратили уже €233 млн.Также в прессе давно ходят слухи о том, что в летнее трансферное окно каталонскую команду может пополнить бразильский форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар.На втором месте в рейтинге расположился "Манчестер Сити" (996 млн), а третьей командой по сумме трансферов стал "Манчестер Юнайтед" (890 млн). "Челси" потратил 875 млн, а "Ювентус" стали лидером по тратам в Италии, заплатив за новых игроков 868 млн. Эта сумма не учитывает возможный будущий переход Маттейса Де Лигта из "Аякса".