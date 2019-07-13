Адвокат "Барселоны": Гризманн очень разочарован отношением "Атлетико" к нему

Адвокат "Барселоны" прокомментировал позицию "Атлетико" по трансферу Антуана Гризманна."Матрасники" намерены оспорить условия перехода форварда. Напомним, с 1 июля сумма отступных за Гризманна понизилась с 200 млн до 120. В "Атлетико" считают, что "Барселона" должна была заплатить за футболиста 200 млн, поскольку вели с ним переговоры о будущем контракте заранее."Антуан очень разочарован отношением "Атлетико" к себе. Они действуют недобросовестно и сообщают противоположное тому, что говорили футболисту лично. Пусть делают, как считают нужным, мы предпримем ответные шаги по своему усмотрению, если это будет необходимо", - цитирует Севана Каряна L’Equipe.