Гризманн: "Жаль, что "Атлетико" так реагирует. Они должны принять мой уход."

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал реакцию его бывшего клуба "Атлетико" на трансфер француза.

"Мы достигли соглашения с "Атлетико", но потом мое решение изменилось. Так вышло и нужно это принять. Что касается реакции "Атлетико", мне жаль. Я специально пошел на встречу с руководством, чтобы не застать их врасплох, чтобы они могли подготовиться к будущему", — цитирует Гризманна BBC Sport.

В июле "Барселона" выплатила прописанные в контракте 120 млн евро отступных за Гризманна. Однако "Атлетико" считает, что Гризманн и каталонцы договорились о переходе заранее еще весной, сумма отступных тогда составляла 200 млн. евро. В этом случае "Барселона" должна выплатить еще 80 млн. евро.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Барселона Атлетико
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