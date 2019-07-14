"Севилья" купила полузащитника "Порту" Торреса за 12 млн евро

"Севилья" объявила о покупке полузащитника "Порту" Оливера Торреса, сообщает официальный сайт "Севильи".
"Севилья" и "Порту" достигли соглашения о трансфере Оливера Торреса , который станет девятым пополнением "Севильи" в сезоне 19/20.
Эливер переходит в «Севилью» из «Порту», где он играл последние четыре года. За время работы в португальской команде Оливер сыграл 146 игр, забил 12 голов и сделал 21 голевую передачу.
Торрес - атакующий полузащитник, обладающий большой универсальностью и выдающимися способностями, он может играть как вингера на обоих флангах, так и выполнять роль плеймейкера в центре . В ноябре игроку исполняется 25 лет.