"Севилья" купила полузащитника "Порту" Торреса за 12 млн евро

"Севилья" объявила о покупке полузащитника "Порту" Оливера Торреса, сообщает официальный сайт "Севильи".

"Севилья" и "Порту" достигли соглашения о трансфере Оливера Торреса , который станет девятым пополнением "Севильи" в сезоне 19/20.

Эливер переходит в «Севилью» из «Порту», где он играл последние четыре года. За время работы в португальской команде Оливер сыграл 146 игр, забил 12 голов и сделал 21 голевую передачу.

Торрес - атакующий полузащитник, обладающий большой универсальностью и выдающимися способностями, он может играть как вингера на обоих флангах, так и выполнять роль плеймейкера в центре . В ноябре игроку исполняется 25 лет.
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Севилья Порту
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