Антуан Гризманн: реакция "Атлетико"? Мне жаль

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о реакции руководства мадридского "Атлетико" на его переход."Мы достигли соглашения с "Атлетико", но потом оно изменилось. Так вышло, и нужно это принять. Что касается реакции "Атлетико" — мне жаль. Я специально пошел на встречу с руководством, чтобы не застать их врасплох, чтобы они могли подготовиться к будущему", — цитирует Гризманна ВВС.Француз перешел в "Барселону" за €120 млн, прописанных в контракте игрока в качестве отступных. В "Атлетико" считают, что каталонский клуб должен заплатить на €80 млн больше, так как сине-гранатовые начала вести переговоры с игроком в тот момент, когда сумма отступных составляла €200 млн.