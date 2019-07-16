Валлиец играл за "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", а с 2013 года выступает за мадридскую команду.
Бэйл вместе с "Реалом" четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, дважды – Суперкубка Европы и по разу – Ла Лиги и Кубка Испании. В общей сложности он провел за "Реал" 231 матч во всех турнирах и забил 102 гола.
За свою национальную сборную Бэйл выступает с 2006 года. В 77 матчах он забил 33 гола. На Евро-2016 валлийцы дошли до полуфинала, Бэйл забил три гола в шести матчах.
Ранее сообщалось, что "Реал" хочет продать Бэйла в это межсезонье, но сам игрок не намерен уходить.
sports.ru
Гарету Бэйлу исполнилось 30 лет
Вингер "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл сегодня отмечает свое 30-летие.
Фото: fillword.ru