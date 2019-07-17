"Барселона" не намерена продавать Малкома меньше чем за € 60 млн

Агент полузащитника "Барселоны" Малкома провёл встречу с руководством клуба, сообщает Marca.По информации издания, стороны обсудили перспективы бразильца в команде и возможные варианты продолжения его карьеры. Агент 22-летнего футболиста дал понять каталонцам, что его клиент не будет настаивать на трансфере. Сине-гранатовые в свою очередь уведомили его, что не намерены отпускать игрока меньше чем за € 60 млн.Ранее сообщалось, что в услугах Малкома заинтересованы сразу несколько европейских клубов, среди которых "Тоттенхэм Хотспур", "Арсенал", "Эвертон" и "Интер".Малком перешёл в "Барселону" летом прошлого года из "Бордо". В минувшем сезоне он принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.