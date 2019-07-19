Марсело: "Неймар лучше Азара"

Защитник "Реала" Марсело высказал свое отношение к потенциальному переходу Неймара из "ПСЖ" в мадридский клуб.По информации СМИ, "Реал" и "Барселона" претендуют на трансфер бразильского форварда."Неймар — непредсказуемый игрок. Когда защитник готовится ему помешать, то Неймар выдумывает что-то новое, против чего невозможно защищаться.Было бы здорово, если бы Неймар перешел в "Реал". Его прошлые выступления в "Барселоне" не были бы нас проблемой.Азар? Эден — игрок топ-уровня. У него отличные навыки. Как и Неймар, он может быть одним из пяти лучших игроков мира. Его игра очень впечатляет. Их нельзя сравнивать, но я считаю, что Неймар лучше", — цитирует Марсело As.