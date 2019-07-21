Агент Бэйла раскритиковал Зидана

Джонатан Барнетт, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана за его слова относительно скорого ухода валлийца.Французский специалист ранее заявил: "Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Так будет лучше для всех"."Зидан позор, он не проявляет никакого уважения к футболисту, который так много сделал для "Реала", — приводит слова Барнетт The Sun.Говоря о том, близок ли 30-летний валлиец к уходу из "Реала", агент отметил: "Мы работаем над этим".За "Реал" Бэйл выступает с 2013 года. Его контракт действует еще три сезона, а зарплата по нему составляет 17 млн евро в год.