Джонатан Барнетт, агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера мадридской команды Зинедина Зидана за его слова относительно скорого ухода валлийца.
Французский специалист ранее заявил: "Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Так будет лучше для всех".
"Зидан позор, он не проявляет никакого уважения к футболисту, который так много сделал для "Реала", — приводит слова Барнетт The Sun.
Говоря о том, близок ли 30-летний валлиец к уходу из "Реала", агент отметил: "Мы работаем над этим".
За "Реал" Бэйл выступает с 2013 года. Его контракт действует еще три сезона, а зарплата по нему составляет 17 млн евро в год.
sport24
Агент Бэйла раскритиковал Зидана
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