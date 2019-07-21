Филипе Луис попрощался с "Атлетико": я отдал все этому клубу

Сегодня защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис покидает команду.

"Атлетико" организовал церемонию, на которой футболист попрощался с командой. На мероприятии присутствовало руководство "Атлетико", тренерский штаб, а также несколько игроков. Игроку вручили игровую майку, подписанную всему членами команды.



"Я наслаждался прекрасными моментами в "Атлетико". Сегодня не грустный, а счастливый день, потому что я отдал все ради этого клуба", – сказал бразилец.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Атлетико
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