Филипе Луис попрощался с "Атлетико": я отдал все этому клубу

"Атлетико" организовал церемонию, на которой футболист попрощался с командой. На мероприятии присутствовало руководство "Атлетико", тренерский штаб, а также несколько игроков. Игроку вручили игровую майку, подписанную всему членами команды.
??? | #GraciasFilipe— Atl?tico de Madrid (@Atleti) July 21, 2019
???Detallazo! Jugadores de la plantilla e integrantes del cuerpo t?cnico le hicieron entrega a @filipeluis de una camiseta firmada por todos sus compa?eros. ?#A?paAtleti pic.twitter.com/E75YLMStgJ
"Я наслаждался прекрасными моментами в "Атлетико". Сегодня не грустный, а счастливый день, потому что я отдал все ради этого клуба", – сказал бразилец.