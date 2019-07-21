Филипе Луис попрощался с "Атлетико": я отдал все этому клубу

??? | #GraciasFilipe

???Detallazo! Jugadores de la plantilla e integrantes del cuerpo t?cnico le hicieron entrega a @filipeluis de una camiseta firmada por todos sus compa?eros. ?#A?paAtleti pic.twitter.com/E75YLMStgJ — Atl?tico de Madrid (@Atleti) July 21, 2019

Сегодня защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис покидает команду."Атлетико" организовал церемонию, на которой футболист попрощался с командой. На мероприятии присутствовало руководство "Атлетико", тренерский штаб, а также несколько игроков. Игроку вручили игровую майку, подписанную всему членами команды."Я наслаждался прекрасными моментами в "Атлетико". Сегодня не грустный, а счастливый день, потому что я отдал все ради этого клуба", – сказал бразилец.