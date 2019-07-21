Бэйл в случае перехода в "Бейцзин Гуоань" может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл попал в сферу интересов очередного китайского клуба.

Вслед за "Цзянсу Сунин" 30-летнего валлийца захотел приобрести "Бейцзин Гуоань".

Как сообщает Тhe Telegraph, пекинский клуб один из немногих в Поднебесной, кто способен повторить или улучшить нынешнюю зарплату Бэйла. В "Реале" хавбек зарабатывает 600 тысяч фунтов (669 тысяч евро) в неделю.

Предполагается, что в случае перехода в "Бейцзин Гуоань" Бэйл станет самым высокооплачиваемым игроком в истории китайского футбола.

В настоящее время самый высокий оклад в Суперлиге у форварда "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэля Лавесси – более 500 тысяч фунтов (558 тысяч евро) в неделю.

Трансферное окно в Китае закрывается 31 июля

sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига Реал Бейл
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