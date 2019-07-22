Компания Audi просит игроков "Барселоны" вернуть бесплатные автомобили

Компания Audi прекратила сотрудничество с "Барселоной", сообщает AS.Соглашение автоконцерна с испанским клубом истекло 30 июня, после чего немецкая автомобилестроительная компания попросила игроков каталонской команды вернуть машины концерна, которые были бесплатно предоставлены футболистам во время действия спонсорского контракта.Каталонцы должны сдать автомобили после возвращения из азиатского тура.По сведениям источника, немецкий концерн, входящий в состав Volkswagen Group, был недоволен тем, что футболисты "Барселоны" слишком часто использовали машины конкурентов компании во время поездок.27 июля каталонский клуб сыграет товарищеский матч с японским клубом "Виссел Кобе", за который в настоящий момент выступает бывший игрок сине-гранатовых Андрес Иньеста.