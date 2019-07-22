Силлессен: лучше играть в "Валенсии", чем сидеть на скамейке в "Барселоне"

Новичок "Валенсии" Яспер Силлессен рассказал, почему он решил покинуть "Барселону" и перейти к "летучим мышам"."Я хочу играть, а "Валенсия" — это клуб с большой историей. Здесь сильная команда, так что это отличный для меня вариант. Поэтому я здесь. Для меня было важно иметь постоянную игровую практику, в "Валенсии" у меня будет такая возможность.Когда я приехал в "Барселону", тер Штеген был не на таком высоком уровне, как сейчас. Спустя три года он стал одним из лучших вратарей мира. Думаю, за это время мы оба достигли прогресса, но мне пришло время сменить обстановку.У меня не было проблем с "Барселоной", но я хочу играть. Это единственная причина, почему я ушел. Не считаю переход в "Валенсию" шагом назад. Считаю, что лучше играть здесь, чем сидеть на скамейке в "Барселоне", — цитирует голландца Marca.Силлессен находился на контракте у "Барселоны" с 2016 года. В 32 матчах он пропустил 25 голов. "Валенсия" заплатила за игрока 35 млн евро.