"Королевский клуб" готов заплатить за бразильца € 90 млн, а также отдать Бэйла. Данное предложение может заинтересовать "ПСЖ", который хочет избавиться от строптивого игрока. Для Неймара приоритетом является возвращение в "Барселону", но он может рассмотреть вариант с переходом в "Реал", чтобы покинуть "ПСЖ".
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" намерен получить за 27-летнего Неймара € 222 млн. Именно за эту сумму форвард перешёл в парижский клуб из "Барселоны" летом 2017 года, став самым дорогим футболистом в истории.
"Чемпионат"
"Реал" готов отдать Бэйла и € 90 млн за Неймара
Мадридский "Реал" по-прежнему интересуется бразильским нападающим "ПСЖ" Неймаром и хочет отдать в обмен за него валлийского форварда Гарета Бэйла.
Неймар. Фото: globallookpress.com
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