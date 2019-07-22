"Реал" готов отдать Бэйла и € 90 млн за Неймара

"Королевский клуб" готов заплатить за бразильца € 90 млн, а также отдать Бэйла. Данное предложение может заинтересовать "ПСЖ", который хочет избавиться от строптивого игрока. Для Неймара приоритетом является возвращение в "Барселону", но он может рассмотреть вариант с переходом в "Реал", чтобы покинуть "ПСЖ".Ранее сообщалось, что "ПСЖ" намерен получить за 27-летнего Неймара € 222 млн. Именно за эту сумму форвард перешёл в парижский клуб из "Барселоны" летом 2017 года, став самым дорогим футболистом в истории.