Иван Ракитич: хочу остаться в "Барселоне", но всегда открыт для предложений

- Я привык видеть своё имя в СМИ каждый год. С тех пор, как я перешёл в "Барселону", всегда было то же самое. Я разговаривал с руководством "Барселоны" и с Вальверде, и хочу остаться здесь, план клуба такой же. Но я открыт для всего.Я понимаю, что таков футбол, поэтому горжусь, когда другие клубы интересуются мной. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу, — приводит слова Ракитича AS.Ранее сообщалось, что "Барселона" может включить Ракитича в сделку по возвращению в команду бразильского нападающего Неймара, который выступает за "ПСЖ".