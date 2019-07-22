"Атлетико" готово продать Корреа в "Милан" за 57 миллионов евро

"Россонери" согласовали трансфер аргентинца с мадридцами за 57 миллионов евро с учетом бонусов. 7 миллионов – это бонусы за более сложные достижения, из 50 миллионов часть также не гарантирована, но в нее входят упрощенные бонусы.Вчера последние детали на переговорах в Испании с "Атлетико" обсуждал Звонимир Бобан.