"Севилья" подписала сербского полузащитника Гуделя

"Севилья" на официальном сайте объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Гуделя.27-летний серб заключил с испанским клубом четырехлетний контракт. Игрок перешел в "Севилью" на правах свободного агента.Гудель начинал свою карьеру в Голландии, где выступал за "Бреду", "АЗ" и"Аякс", после чего перебрался в Китай — сперва в "Тяньцзинь Тэда", после — в "Гуанчжоу Эвергранд".Сезон-2018/19 провел в лиссабонском "Спортинге" на правах аренды, где в 43 матчах забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Имеет в послужном списке 1 гол и 22 матча за сборную Сербии.