Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что лига получила жалобу от "Атлетико". "Матрасники" считают, что "Барселона" нарушила правила ведения переговоров по трансферу Гризманна.
- У этого дела много разных сторон. Оно не будет закончено через несколько дней, разбирательство будет долгим.
Я не могу делиться собственным мнением об этой ситуации. Я знаю только, что "Атлетико" направил письмо руководству Ла Лиги и выразил сомнение в том, что "Барселона" должна иметь право на осуществление трансферов после таких действий со стороны этого клуба.
Я не знаю, нарушила ли "Барселона" запрет на ведение переговоров с игроками, у которых есть действующий контракт. Если "Атлетико" уверен в этом, то должен отстаивать свои права. Мадридский клуб утверждает, что у них даже есть доказательства нарушения этого запрета. Уверен, что разбирательство будет долгим, - приводит слова главы лиги Sports со ссылкой на As.
Президент Примеры: разбирательство по делу Гризманна будет долгим
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