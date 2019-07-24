Симеоне: переход Хамеса? Никто не знает, что произойдёт

Главный тренер "Атлетико" прокомментировал слухи насчёт возможного переезда в стан "матрасников" Хамеса Родригеса:

- Футболисты могут уходить, футболисты могут приходить. До конца трансферного окна никто не знает, что может произойти. Нужно договориться и с игроком, и с его представителями.

Я надеюсь, мы сможем закрыть все сделки в скором времени для того, чтобы всем составом работать над достижением целей, которые стоят перед нами в этом сезоне, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на издание Marca.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Хамес
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