Главный тренер "Атлетико" прокомментировал слухи насчёт возможного переезда в стан "матрасников" Хамеса Родригеса:
- Футболисты могут уходить, футболисты могут приходить. До конца трансферного окна никто не знает, что может произойти. Нужно договориться и с игроком, и с его представителями.
Я надеюсь, мы сможем закрыть все сделки в скором времени для того, чтобы всем составом работать над достижением целей, которые стоят перед нами в этом сезоне, - приводит слова тренера Sports, ссылаясь на издание Marca.
Симеоне: переход Хамеса? Никто не знает, что произойдёт
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