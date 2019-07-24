В первую очередь идёт о вариантах для продажи Филиппа Коутиньо, Малкома и Алькантара - сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники в клубе. Этих игроков в "Барселоне" хотят продать в первую очередь. Также, по словам источника, рассматриваются варианты продажи Ивана Ракитича, Самюэля Умтити и Артура Видаля. Но намеренно форсировать эти продажи испанцы не намерены.
В целом клуб планирует заработать порядка 250 млн. евро к апрелю 2020 года. В первую очередь подобная активность "Барселоны" определяется желанием сбалансировать бюджет в связи с приобретением де Йонга и Гризманна.
Источник: ESPN
"Барселона" планирует заработать 150 млн. евро на продаже игроков
Источники ESPN сообщают что в "Барселоне" надеется заработать 150 млн. евро на продажах игроков этим летом.
Антуан Гризманн. Фото: thenational.ae
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