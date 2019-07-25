Месси грозит дисквалификация до полугода

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от матчей за национальную команду сроком от двух до шести месяцев, утверждает TyC Sports.32-летний аргентинец может быть наказан таким образом за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) во время Кубка Америки. Решение будет принято на следующей неделе.Напомним, после матча с Чили он не явился на награждение, резко раскритиковав судей, работу ВАР и прямо обвинив чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции. В аргентинских СМИ появилась информация, что эти слова Лео стали предметом отдельного разбирательства, выводы по которому дисциплинарный комитет южноамериканской конфедерации еще не сделал.