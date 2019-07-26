"Севилья" вступила в борьбу за Сусо

Нападающий "Милана" Сусо входит в сферу интересов "Севильи", сообщают испанские СМИ.По данным Marca, спортивный директор "Севильи" Мончи ведет работу по возможному трансферу игрока. В его контракте прописана сумма отступных в 40 миллионов евро для зарубежных клубов, и "Милан" не намерен идти на уступки в этом вопросе. Ранее стало известно, что футболистом интересуется "Рома".25-летний испанец в прошлом сезоне провел 41 матч за "Милан" и забил восемь мячей при девяти голевых передачах.