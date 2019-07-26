Антуан Гризманн: лёжа в кровати, представляю, как буду играть с Месси

Французский игрок "Барселоны", недавно перешедший в каталонский клуб из мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн признался, что с нетерпением ждёт начало испанского чемпионата, когда он сможет выходить на поле вместе с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси."Когда я лежу в кровати, начинаю представлять, как буду играть с Лео Месси и как мы будем забивать голы", — приводит слова Гризманна испанское издание Marca.Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" может быть заблокирован, так как "матрасники" сделали запрос о блокировке трансфера француза.28-летний Гризманн выступал за "Атлетико" с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за "Реал Сосьедад". За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.