Рамос после 3:7 от "Атлетико": мы обосрались

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал поражение от "Атлетико" в матче International Champions Cup (3:7)."Ужасное ощущение. Мы только начали сезон. Товарищеские матчи нужны, чтобы набрать форму. Мы восприняли игру как товарищескую, они – нет. Счет слишком крупный. Мы обосрались. Проиграть можно по-всякому, но только не так.После ужасного первого тайма задача была просто забыть о нем и постараться выиграть второй. По крайней мере, мы сделали это. Очень плохой результат.Наши амбиции все те же. Мы много чего выиграли, но все это в прошлом. Мы начнем все с начала, забыв прошлый сезон. Еще слишком рано делать выводы. Мы должны продолжать работать и сохранять хороший настрой.Мы такие, какие есть. Мы будет играть так, как хочет тренер.Верю в команду и мадридизм. Я бы первым ушел, будь у меня хоть 1 процент сомнений", – заявил Рамос испанскому изданию "Marca".