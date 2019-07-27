Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, как принимал решение перейти в стан "сине-гранатовых":
- Вы объявили об уходе из "Атлетико" в середине мая, но контракт с "Барселоной" подписали лишь два месяца спустя. Не боялись, что сделка снова сорвется?
– Когда я сказал, что покидаю "Атлетико", в моем будущем еще не было ясности. Знал только, что хочу измениться, принять новый вызов. В конце концов после раздумий, после отпуска действительно началась история с "Барсой". Именно этот и никакой другой вариант стал для меня единственным.
– Не слишком долго ждали?
– В итоге неделю, хотя да, довольно долго. Много комментариев, много звонков... И когда мне наконец позвонили [из "Барселоны"], я был невероятно счастлив.
– С каким настроем вы перешли в "Барсу"?
– Очень хочу совершенствоваться, играть, быть важным для тренера и для раздевалки, наслаждаться футболом. Я здесь, чтобы помочь команде, - приводит слова игрока Sports, ссылаясь на Mundo Deportivo.
Гризманн: когда объявил, что покидаю "Атлетико", в моем будущем еще не было ясности
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