Стала известна реакция Бэйла на сорвавшийся переход в "Цзянсу Сунинг"

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл был недоволен сорвавшимся переходом в китайский "Цзянсу Сунинг", сообщает One football.Как утверждает источник, из-за этого инцидента отношения игрока и его окружения с президентом "сливочных" Флорентино Пересом окончательно испортилось.Сообщалось, что китайский клуб намеревался подписать трехлетний контракт с игроком, по котором годовой оклад составил бы €22 млн.Трансфер не состоялся из-за финансовых требований мадридского клуба, которые посчитали предложение "Цзянсу Сунинг" заниженным.