Стала известна реакция Бэйла на сорвавшийся переход в "Цзянсу Сунинг"

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл был недоволен сорвавшимся переходом в китайский "Цзянсу Сунинг", сообщает One football.

Как утверждает источник, из-за этого инцидента отношения игрока и его окружения с президентом "сливочных" Флорентино Пересом окончательно испортилось.

Сообщалось, что китайский клуб намеревался подписать трехлетний контракт с игроком, по котором годовой оклад составил бы €22 млн.

Трансфер не состоялся из-за финансовых требований мадридского клуба, которые посчитали предложение "Цзянсу Сунинг" заниженным.

"Газета.ру"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Бэйл Реал Ла Лига
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