"Барселона" хочет подписать левого защитника уже на этой неделе

Нападающий "Бетиса" Хуниор Фирпо уже на этой неделе может стать игроком "Барселоны", сообщает ESPN.По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет заключить сделку до того, как команда отправится на турнир в США. Каталонцы предлагают "Бетису" €20 млн, но зелено-белые планируют выручить с продажи футболиста не менее €25 млн.Причина интереса "Барселоны" к 22-летнему спортсмену проста — единственным игроком в клубе, способным выступать на позиции левого защитника, остается 30-летний Жорди Альба.