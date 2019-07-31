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"Барселона" хочет подписать левого защитника уже на этой неделе

Нападающий "Бетиса" Хуниор Фирпо уже на этой неделе может стать игроком "Барселоны", сообщает ESPN.

По информации издания, руководство сине-гранатовых хочет заключить сделку до того, как команда отправится на турнир в США. Каталонцы предлагают "Бетису" €20 млн, но зелено-белые планируют выручить с продажи футболиста не менее €25 млн.

Причина интереса "Барселоны" к 22-летнему спортсмену проста — единственным игроком в клубе, способным выступать на позиции левого защитника, остается 30-летний Жорди Альба.

"Газета.ру"

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Теги: Барселона Ла Лига
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