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Карлес Пуйоль может стать спортивным директором "Барселоны"

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора клуба. Каталонцы уже сделали ему официальное предложение, но Пуйоль взял время на раздумье, сообщает El Mundo Deportivo.

Должность спортивного директора оказалась вакантной после того, как клуб по обоюдному согласию сторон прекратил сотрудничество с Пепом Сегурой. В мае 2014 года Пуйоль уже работал в руководстве "Барселоны" – он был ассистентом тогдашнего спортивного директора Андони Субисарреты, однако в январе 2015 покинул клуб.

Пуйоль может стать очередным экс-игроком в руководстве "Барсы". Сейчас должность технического секретаря клуба занимает Эрик Абидаль, Патрик Клайверт недавно стал директором академии, а Виктор Вальдес теперь тренер юниорской команды "сине-гранатовых".

"СЭ"

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Теги: Пуйоль Барселона Ла Лига
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