Игрок "Реала" был раскритикован болельщиками за ошибки в географии

Нападающий мадридского "Реала" Такефуса Кубо подвергся критике, после того как допустил ошибку в определении географии США.



"У такого большого клуба, как "Реал", есть множество поклонников во всех странах мира, будь то Хьюстон или Техас. Нет, Хьюстон и Техас — это одно и то же, не так ли? Хьюстон, Мексика, Аргентина..." — сказал японец в видео, опубликованном в твиттер-аккаунте Alvaro.



Стоит отметить, что Хьюстон — это город, а Техас — штат, в котором расположен Хьюстон. При этом ни Хьюстон, ни Техас не являются отдельными странами.