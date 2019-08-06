» » Александр Головин: сейчас отказал бы даже "Реалу" и "Барселоне"

Александр Головин: сейчас отказал бы даже "Реалу" и "Барселоне"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что этим летом отказался бы от перехода даже в "Реал" или "Барселону".

"Летом серьезного интереса ко мне со стороны каких-либо клубов не было. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится.

Сейчас уже чувствую себя своим здесь. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.

Я продолжаю заниматься с репетитором французского языка. Французский, конечно, дается тяжелее английского, но я уже стал понимать тренера почти полностью. Он говорит на французском, и ему не надо переходить на английский для общения со мной. А в повседневном общении я говорю вперемешку. Задействую и тот, и другой язык. На английском с ребятами общаюсь хорошо, на французском — сложнее", — цитирует Головина ТАСС.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Головин Монако Лига 1 Реал Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)
Ла Лига 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 38 87
2 Атлетико  38 76
3 Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия 38 61
5 Севилья 38 59
6 Хетафе 38 59
7 Эспаньол 38 53
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 0 0
...
14 Бордо 0 0
15 Амьен 0 0
16 Тулуза 0 0
17 Монако 0 0
18 Дижон 0 0
...
19 Метц  ↕  0 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Гурам Аджоев: Мирзов просился в "Арсенал", но в последний момент передумал
Руни прибыл в Лондон для переговоров с "Дерби Каунти"
Клаттенбург - об арбитре АПЛ Моссе: jн выглядит так, будто находится на 8-м месяце беременности
Ари: счастлив снова выступать в Лиге Чемпионов 6
"Локомотив" согласовал трансфер Комличенко 8
Сергей Матвеев: опыт сложной игры с "Зенитом" поможет "Краснодару" в матче с "Порту" 2
Душан Тадич стал новым капитаном "Аякса"
Александр Головин рассказал о возможном переходе одноклубника по "Монако" в клуб РПЛ 1
"Динамо" подпишет Нойштедтера и купит у "Боруссии" Филиппа 8
Александр Головин: сейчас отказал бы даже "Реалу" и "Барселоне" 6
"Факел" хочет перенести матч с "Салютом" с 21 августа на 3 сентября
Эванс Кангва пропустит два месяца из-за травмы
Гурам Аджоев: Чаушич достался "Арсеналу" совершенно бесплатно из-за финансовых трудностей "Црвены Звезды"
Бывший футболист "Ромы" и сборной Бразилии Мансини возглавил "Фоджу"
Гурам Аджоев объяснил причины неудачи команды в отборочном раунде Лиги Европы 1
Гус Тил: я хотел играть в топ-клубе, а "Спартак" таковым и является 138
"Эвертон" заинтересован в приобретении Ракитича
"Манчестер Юнайтед" мог купить Магуайра в 2013 году за 4 млн фунтов 1
Алан Ширер назвал фаворитов АПЛ
Главный тренер "Дерби Каунти" не исключил трансфер Руни
"Фламенго" предложил контракт Балотелли
Тиль очень хотел в «Спартак» и нужен Кононову. Он стал самым дорогим трансфером в истории клуба 34
Жозе Моуринью: мне 56 лет, я всё ещё ребёнок 5
Ван Дейк: всегда знал, что мой трансферный рекорд будет побит
Унаи Эмери: "Арсенал" хочет создать менталитет победителей
Гаттузо может возглавить команду Бекхэма, которая со следующего сезона будет выступать в МЛС
Гари Кэхилл перешел в "Кристал Пэлас"
Станислав Черчесов: сложно сказать, чего будут хотеть от Мирзова в "Спартаке" 5
"Манчестер Юнайтед" постарается в ближайшие два дня подписать Эриксена
Косельни хочет покинуть "Арсенал"
Все новости