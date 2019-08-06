Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что этим летом отказался бы от перехода даже в "Реал" или "Барселону".
"Летом серьезного интереса ко мне со стороны каких-либо клубов не было. Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона". Так каждый год уходить, менять команды — мне так не нравится.
Сейчас уже чувствую себя своим здесь. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.
Я продолжаю заниматься с репетитором французского языка. Французский, конечно, дается тяжелее английского, но я уже стал понимать тренера почти полностью. Он говорит на французском, и ему не надо переходить на английский для общения со мной. А в повседневном общении я говорю вперемешку. Задействую и тот, и другой язык. На английском с ребятами общаюсь хорошо, на французском — сложнее", — цитирует Головина ТАСС.
Александр Головин: сейчас отказал бы даже "Реалу" и "Барселоне"
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