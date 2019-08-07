Сеск Фабрегас: удивлен разговорами о лишнем весе Азара

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас поддержал бывшего партнера по "Челси" Эдена Азара. Бельгиец подвергся критике со стороны испанских СМИ после перехода в "Реал", поскольку якобы имеет лишние семь килограммов веса.– Я удивлен этими разговорами о его весе, – цитирует Marca Фабрегаса. – Кажется, люди не видели, как он играл семь лет в чемпионате Англии. Возможно, подготовка ему далась непросто. Переход в "Реал" – важный шаг. Я не сомневаюсь в Азаре. Он подтянет за собой всю команду.