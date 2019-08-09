"Барселона" не оставляет попыток вернуть Неймара

«Барселона» не оставляет попыток вернуть форварда «ПСЖ» Неймара. Ради бразильца каталонцы согласны включить в сделку полузащитника Филиппе Коутиньо, передает Sport.es.Кроме того, «Барселона» попросила Неймара не принимать предложение «Реала», которое финансово выгоднее варианта с сине-гранатовыми. «Барса» рассчитывает, что нападающий почти вдвое снизит требования по зарплате.Сам Неймар хочет перейти в каталонский клуб, за который он выступал с 2013 по 2017 год.