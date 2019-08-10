"Барселона" планирует приобрести Неймара только через обмен

"Барселона" хочет приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара только через обмен, передает Marca.По информации издания, каталонский клуб не намерен совершать серьезные траты в летнее трансферное окно.В составе "ПСЖ" Неймар выступает с лета 2017 года. Французская команду купила игрока у каталонской "Барселоны"за рекордные €222 млн. Соглашение нападающего с парижским клубом истекает летом 2022 года.