"Барселона" хочет приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара только через обмен, передает Marca.
По информации издания, каталонский клуб не намерен совершать серьезные траты в летнее трансферное окно.
В составе "ПСЖ" Неймар выступает с лета 2017 года. Французская команду купила игрока у каталонской "Барселоны"за рекордные €222 млн. Соглашение нападающего с парижским клубом истекает летом 2022 года.
"Газета.ру"
"Барселона" планирует приобрести Неймара только через обмен
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