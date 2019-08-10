Гризманн оценил свой дебют в составе "Барселоны"

Нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн оценил свое дебютное выступление в составе сине-гранатовых, передает Sport.es.Форвард отличился в предсезонном товарищеском матче с неаполитанским "Наполи"."Я рад, что смог оформить первый гол в футболке "Барсы". Надеюсь, это первый забитый мной мяч из многих. Я хотел помочь команде по-максимуму. Все еще пытаюсь привыкнуть к требованиям главного тренера", — поделился Гризманн.