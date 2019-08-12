Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о работе с главным тренером "Реала»"Зинедином Зиданом. Португалец играл за мадридский клуб под руководством французского тренера с января 2016-го по июнь 2018 года, три раза подряд выиграв Лигу чемпионов.
"Уверенность, в которой нуждается игрок, исходит не только от него самого, но и от окружающих его людей — других футболистов, тренера. Тебе необходимо чувствовать, что ты важная часть команды, и Зидан заставил меня почувствовать себя особенным.
Он очень мне помог. Я очень уважал его и до этого, но совместная работа заставила меня восхищаться им еще больше из-за того, какая он личность, как говорит, как руководил командой и как относился ко мне.
Он говорил мне: "Криш, расслабься. Выходи и играй в свою игру. Ты тот, кто изменит ситуацию». Он был всегда честен, и поэтому я всегда буду испытывать к нему искреннюю привязанность", — цитирует Роналду AS.
Sport24.ru
Криштиану Роналду: в "Реале" Зидан заставил меня почувствовать себя особенным
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