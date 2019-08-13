Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснил, чем он отличается от капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает DAZN.
По словам португальца, разница с аргентинцем в том, что в отличие от него, Роналду играл в разных клубах
"Я играл с разными клубами. Выигрывал Лигу чемпионов с разными командами. Я был лучшим бомбардиром турнира шесть раз подряд. Не все могут похвастаться пятью победами в Лиге чемпионов, так что я считаю, что имею право отождествлять себя с этим турниром", — рассказал футболист.
Он также отметил заслуги Месси.
"Лео — отличный футболист. Его будут помнить не только как обладателя пяти «Золотых мячей», но и как профессионала высокого уровня, который он показывает год за годом, как я", — добавил Роналду.
"Газета.ру"
Роналду объяснил разницу между собой и Месси
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