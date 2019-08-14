Ривалдо: если Неймар перейдёт в "Реал", это не будет предательством

Бывший футболист "Барселоны" Ривалдо высказал мнение о возможном переходе нападающего Неймара из "ПСЖ" в "Реал". Бразилец ранее выступал за каталонский клуб."Если он подпишет контракт с "Реалом", я бы не воспринял это как предательство после того, как покинул "Барселону", чтобы перейти в "ПСЖ", а теперь отправиться в Мадрид. Это не означает, что ваша команда напрямую усилит состав своего вечного врага. Для меня это не предательство.Я бы предпочёл, чтобы он перешёл в "Барселону", и держу пари, что если у него будет возможность вернуться в место, где он был счастлив и где он встретит своих бывших товарищей по команде, то ему это понравится. Но, конечно, всё зависит от предложения "Барселоны", - цитирует Ривалдо Betfair.