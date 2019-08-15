"Японский Месси" отказался уйти из "Реала" в аренду

Полузащитник "Реала" Такефуса Кубо, которого часто называют "японским Месси", ответил отказом на предложение провести предстоящий сезон на правах аренды в "Вальядолиде".Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний футболист вместе со своим агентом приняли решение остаться в Мадриде и прогрессировать дальше в составе молодёжной команды.