Полузащитник "Реала" Такефуса Кубо, которого часто называют "японским Месси", ответил отказом на предложение провести предстоящий сезон на правах аренды в "Вальядолиде".
Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний футболист вместе со своим агентом приняли решение остаться в Мадриде и прогрессировать дальше в составе молодёжной команды.
"Чемпионат.сом"
"Японский Месси" отказался уйти из "Реала" в аренду
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