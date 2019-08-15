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Христо Стоичков: я не хочу возвращения Неймара в "Барселону". Это будет бомба замедленного действия

Бывший форвард "Барселоны", обладатель "Золотого мяча-1994" Христо Стоичков прокомментировал возможное возвращение в каталонский клуб нападающего "ПСЖ" Неймара. По мнению Стоичкова, бразильцу нет больше места в «Барселоне».
"Барселоне" не нужен Неймар. Для него нет места на поле, потому что у каталонцев уже есть Месси, Суарес, Гризманн и Дембеле. Где там Неймар собирается играть?

Кроме того, бразилец станет бомбой замедленного действия в раздевалке. Лично я не хочу, чтобы он возвращался, это создаст дополнительное давление. К тому же у "Барселоны" нет денег, чтобы заплатить "ПСЖ" необходимую сумму", - цитирует Стоичкова Univision.

Sport24.ru


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Теги: Стоичков Барселона Неймар ПСЖ Лига 1 Ла Лига
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