Стал известен характер травмы Суареса

Стало известно, какую травму получил нападающий "Барселоны" Луис Суарес в матче первого тура чемпионата Испании против "Атлетика", сообщает официальный сайт каталонского клуба.Спортсмен повредил икроножную мышцу правой ноги. В течение какого времени он не сможет помочь команде не уточняется. Говорится, что срок его пребывания в лазарете зависит от темпов восстановления игрока.Несчастливая для уругвайца встреча закончилась поражением его одноклубников со счетом 0:1. Стоит отметить, что сине-гранатовые также лишены поддержки Лионеля Месси, который лечится от такой же травмы, что и Суарес.