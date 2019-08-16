Стало известно, какую травму получил нападающий "Барселоны" Луис Суарес в матче первого тура чемпионата Испании против "Атлетика", сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Спортсмен повредил икроножную мышцу правой ноги. В течение какого времени он не сможет помочь команде не уточняется. Говорится, что срок его пребывания в лазарете зависит от темпов восстановления игрока.
Несчастливая для уругвайца встреча закончилась поражением его одноклубников со счетом 0:1. Стоит отметить, что сине-гранатовые также лишены поддержки Лионеля Месси, который лечится от такой же травмы, что и Суарес.
"Газета.ру"
Стал известен характер травмы Суареса
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