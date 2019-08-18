Рамос прокомментировал работу VAR в моменте с удалением Модрича

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал эпизод победного для его команды матча с "Сельтой" (3:1), в котором полузащитник "сливочных" Лука Модрич был удален с поля после того, как рефери встречи воспользовался услугами системы видеопомощи арбитрам (VAR), передает Sport.es."На благо футбола идет все, что его защищает. Сегодня решение было принято против нас, и мы оказались в меньшинстве. Не думаю, что Модрич фолил намеренно, он просто опоздал, а у арбитра были сомнения. Судья пообщался со своими коллегами и принял решение", — заявил спортсмен."VAR должен помогать, и если такие решения защищают футбол, то это хорошо", — добавил защитник.