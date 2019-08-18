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Гризманн все-таки не сможет получить "семерку" в этом сезоне

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн не сможет сменить игровой номер по ходу сезона, сообщает AS. Футболист после перехода в каталонский клуб взял номер 17, поскольку его любимая семерка была занята Филиппе Коутинью. Накануне стало известно, что бразилец перейдет на правах аренды в "Баварию", и номер 7 освободится.

В СМИ ранее появилась информация, что Гризманн хочет взять его, однако это невозможно. По регламенту футболист должен играть под одним номером в течение сезона. Гризманн уже вышел под номером 17 на матч 1-го тура ла лиги против "Атлетика" (0:1).

"СЭ"


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Теги: Гризманн Барселона
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